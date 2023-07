Il Torino si presenta ai suoi tifosi in piazza a Pinzolo: tra i più attesi il neo acquisto Raoul Bellanova

nostro inviato a Pinzolo – Una serata che mancava da anni, quella della presentazione della squadra durante il ritiro estivo. Per la prima volta dopo la pandemia il Torino torna alle vecchie abitudini e presenta i suoi calciatori ai tifosi accorsi per il fine settimana, approfittando anche del fatto che domani si giocherà la prima amichevole, quella contro la Feralpisalò. Il più atteso è certamente l’ex Inter Bellanova, il terzino destro arrivato a titolo definitivo che rappresenta per Juric un rinforzo di qualità sulla fascia. Ovazione per Juric ma anche Buongiorno a cui i tifosi presenti hanno dedicato il coro: “Un capitano c’è solo un captano”.

La presentazione del Torino

Prima della presentazione della squadra sono saliti sul palco gli spongo, per il commendator Vittore Beretta i tifosi presenti, circa 2.000, hanno cantato il coro: “Compra il Torino”. “No, no, il Torino è in buone mani” ha replicato dal palco l’imprenditore. Prima di chiamare a uno a uno tutti i giocatori, il presentatore dell’evento Stefano Venneri ha chiamato sul palco il dt Davide Vagnati. Poi a uno a uno sono stati presentati tutti i giocatori.

ll video della presentazione