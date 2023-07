Nel ritiro di Pinzolo, in Trentino, nei prossimi giorni si uniranno anche Aaron Ciammaglichella e Jonathan Silva

In questo momento il Torino di Ivan Juric si trova in ritiro a Pinzolo. Non tutti i calciatori sono ancora però a disposizione del mister. Nella giornata di domani, sabato 22 luglio, arriverà Samuele Ricci e nei prossimi giorni anche Aaron Ciammaglichella e Jonathan Silva, che quest’anno hanno giocato in Primavera.