La probabile formazione del Torino in vista della gara contro il Verona: Ivan Juric dovrà fare i conti con tanti dubbi e indisponibilità

Prosegue la rincorsa del Toro verso una qualificazione alle coppe europee. Per continuare a credere nell’obbiettivo i granata dovranno necessariamente fare punti al Bentegodi. La vittoria manca ormai da cinque partite, in cui gli uomini di Juric hanno collezionato 3 pareggi e 2 sconfitte. Juric che, in vista della gara, dovrà fare i conti con tanti dubbi di formazione. Il modulo dovrebbe comunque essere il consueto 3-4-1-2.

In difesa c’è Lovato se Buongiorno non recupera

Davanti a Milinkovic-Savic dovrebbe tornare Vojvoda da braccetto, che probabilmente sarà adattato come successo a Udine e a Lecce. Al centro della difesa difficile un recupero di Alessandro Buongiorno: al suo posto potrebbe esserci Lovato. Mentre da braccetto di sinistra dovrebbe tornare titolare Masina, con Rodriguez che agirebbe da esterno di centrocampo. In mezzo al campo probabile l’impiego di Ilic e Tameze, con il solito Bellanova sulla fascia destra e Ricci che andrebbe a occupare la posizione di Vlasic sulla trequarti. Non al meglio Zapata, con Sanabria che ha avuto qualche linea di febbre: si va verso un attacco composto dalla coppia inedita Pellegri–Okereke.

L’alternativa è il 3-4-2-1

Una seconda opzione ancora in ballo, ma poco probabile, è quella legata al 3-4-2-1. La difesa resterebbe invariata, con delle novità a centrocampo. Juric in questo caso sarebbe costretto a utilizzare tutti i centrocampisti a disposizione, con Linetty e Ilic in mediana e Tameze e Ricci che andrebbero ad agire sulla trequarti. L’unica punta dovrebbe poi essere uno tra Pellegri e Okereke.

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione Torino: Milinkovic-Savic; Vojvoda, Lovato, Masina; Rodriguez, Ilic, Tameze, Bellanova; Ricci; Pellegri-Okereke. A disp: Gemello, Popa, Sazonov, Buongiorno, Kabic, Lazaro, Linetty, Ciammaglichella, Savva, Zapata.