Dopo 4 giornate dall’inizio di questo campionato le 3 punte granata non sono ancora riuscite a trovare la via del gol

I granata hanno iniziato la stagione con 7 punti nelle prime 4 partite, infatti la squadra di Juric ha pareggiato contro il Cagliari per 0-0, ha perso 4-1 contro il Milan, ha vinto 1-0 contro il Genoa e ha battuto la Salernitana 0-3. Sono quindi stati 4 i gol subiti nelle prime 4 e 5 i gol fatti. A preoccupare è il fatto che di quei 5 gol nessuno sia stato segnato da una delle 3 punte a disposizione del tecnico di Spalato. A segnare in questo avvio di campionato sono stati Schuurs contro il Milan, Radonjic contro il Genoa, Buongiorno contro la Salernitana e ancora Radonjic sempre contro la Salernitana. A mancare sono i gol delle punte che la scorsa stagione erano arrivati solo nella seconda parte di campionato con Sanabria che nel post Mondiale aveva segnato ben 10 gol mentre ne aveva realizzati solo 2 nella prima parte di campionato. In queste prime 4 gare quindi Sanabria, Pellegri e Zapata ancora non sono riusciti a trovare il gol.

Sanabria bloccato dall’infortunio, Pellegri subentra ma non è decisivo

Tra i tre attaccanti a disposizione di Ivan Juric Sanabria è quello che è riuscito a giocare meno tempo di tutti. Infatti dopo aver giocato contro il Cagliari e non essere riuscito a trovare la rete o a rendersi particolarmente pericoloso, non solo per colpe sue ma per gli errori di tutta la squadra, è sceso in campo con il Milan ma dopo appena 21 minuti è dovuto uscire per un infortunio muscolare e al suo posto è subentrato Pietro Pellegri. L’infortunio l’ha costretto a rimanere fuori dalla lista dei convocati contro il Genoa e ad assistere dalla panchina al grande successo del Toro sulla Salernitana. Il numero 9 dei granata quindi tra la partita contro il Cagliari in cui è stato in campo per 87 minuti e quella contro il Milan dove ha lasciato il terreno di gioco dopo appena 21 minuti ha giocato appena 108 minuti nelle prime 4 gare. Dopo il suo infortunio contro il Milan è subentrato il numero 11, Pietro Pellegri. L’attaccante italiano ha giocato tutte le partite di questa prima fase di campionato, anche se sempre da subentrato, ma non è ancora riuscito ad incidere. Anonimo nei 22 minuti contro il Cagliari e nei 69 giocati contro il Milan. Una buona prestazione nei 26 minuti disputati contro il Genoa in cui ha dimostrato grinta andando a combattere su ogni pallone e rendendosi anche pericoloso in un paio di occasioni. Ha poi giocato 3 minuti contro la Salernitana senza avere la possibilità di mettersi in mostra. Il numero 11 ha quindi giocato un totale di 120 minuti senza trovare il gol.

Duvan Zapata: acquisto last minute, hype alle stelle ma ancora nessun gol

Infine troviamo l’ultimo attaccante arrivato a Torino nell’ultimo giorno di mercato in prestito con obbligo di riscatto dall’Atalanta. Accolto da tutti i tifosi granata come un eroe Duvan Zapata è arrivato tra i festeggiamenti e ha avuto subito la fiducia di tutto il mondo granata. Il numero 91 dei granata è subito partito titolare anche a causa dell’infortunio di Sanabria e contro il Genoa ha giocato 64 minuti rendendosi pericoloso e aiutando la squadra con le sue doti fisiche, purtroppo non è riuscito a segnare il suo primo gol in maglia granata. L’attaccante colombiano è anche partito titolare contro la Salernitana giocando 87 minuti. Anche in questa partita l’ex atalantino è riuscito a mettersi in mostra e a aiutare i compagni, in particolare ha recuperato un pallone fantastico in zona offensiva per poi passarlo a Radonjic che a porta praticamente vuota si è divorato il gol. In totale quindi il numero 91 ha giocato 151 minuti con la maglia del Torino senza però riuscire a trovare la via del gol.