Gli ultras del Torino mantengono la decisione presa in passato a causa dell’obbligo di iscrizione al sito della Juve per i biglietti

Si avvicina sempre di più il primo Derby della Mole di stagione e, se da un lato cresce l’attesa, dall’altro non mancano le proteste. Da qualche tempo infatti, la Juventus obbliga ad iscriversi al proprio sito per procedere con l’acquisto dei biglietti, condizione che, come in passato, non è andata già alla Curva Maratona, che anche questa volta, ha deciso di disertare. “La Maratona non sarà presente al Derby. Coerenti con la decisione rpesa in passato, ribadiamo il nostro categorico rifiuto riguardante l’insensato obbligo di iscrizione al sito dei gobbi per poter assistere ad una partita. Non ci piegheremo mai alle loro regole! Lasciamo il settore vuoto!“, questo l’appello lanciato dalla Curva granata.