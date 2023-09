I precedenti di Torino-Roma in Serie A sono 79 e il bilancio è di 34 vittorie del Toro, 27 pareggi e 18 successi dei giallorossi

Il Toro sta cercando di prepararsi nel miglior modo possibile per affrontare la Roma che, nell’ultima giornata di campionato che si è disputata, ha vinto 7-0 contro l’Empoli. Dunque per Buongiorno e compagni il match contro i giallorossi si preannuncia molto complicato. Ancora di più se si pensa che Ivan Juric non ha mai battuto José Mourinho e se si considera che lo Special One non ha mai perso contro il Toro. Ma c’è una statistica che fa ben sperare per i granata ed è quella relativa ai precedenti match tra Toro e Roma che si sono disputati nel massimo campionato italiano in casa dei granata. Le due squadre in Serie A nel capoluogo piemontese si sono affrontate per ben 79 volte e il bilancio è il seguente: 34 successi per il Toro, 27 pareggi e 18 vittorie per la Roma. Con i granata che hanno segnato 118 gol e subito 78 reti. Numeri che fanno piacere al Toro, ma che dicono la loro fino a un certo punto. Domenica a mettere l’ultima parola sarà come sempre il campo.

Torino-Roma: il precedente deciso da un gol di Graziani

Senza alcuna ombra di dubbio uno dei precedenti tra Toro e Roma che i tifosi granata ricordano molto volentieri è quello che risale all’anno dell’ultimo scudetto vinto dai granata. Si torna dunque indietro nel tempo fino alla stagione 1975/1976. Esattamente a quando i granata sconfissero 1-0 i giallorossi grazie a una rete messa a segno da Francesco Graziani che, diversi anni dopo, sarebbe diventato un giocatore della Roma, per essere più precisi nel 1983. Quella fu una vittoria molto importante per i granata, che poi si laurearono campioni d’Italia. La partita d’andata tra le due squadre invece terminò 1-1.

La vittoria del Toro nel 2021 con Nicola allenatore dei granata

Tra i precedenti più recenti c’è quello che si disputò il 18 aprile 2021 e terminò 3-1 per i granata. Ad aprire le danze in quel match fu, dopo solo 3 minuti di gioco, Borja Mayoral che così porto in vantaggio la Roma. Il Toro, allora guidato da Davide Nicola, riuscì a rimontare i giallorossi e a portare a casa un successo grazie alle reti di Antonio Sanabria, Simone Zaza e Tomas Rincon. Per di più, in quella partita il Toro dovette far fronte a una pesante assenza ovvero quella di Salvatore Sirigu. Il portiere sardo era assente in quanto risultato positivo al Covid-19. Al suo posto giocò Vanja Milinkovic-Savic. Quel successo si rivelò fondamentale nella lotta per la salvezza nella quale il Toro si trovava immischiato.

Torino-Roma: l’ultimo precedente

Infine, l’ultimo precedente risale all’8 aprile 2023. Una partita difficile da scordare perché coincise con la prima volta in cui Andrea Belotti tornò allo stadio Olimpico Grande Torino da avversario, dopo aver indossato per ben sette stagioni di fila la maglia granata. In quella partita il Gallo non mise piede in campo, ma fu comunque contestato dalla tifoseria granata. Quella partita terminò 0-1 in favore dei giallorossi grazie a una rete messa a segno da Paulo Dybala su calcio di rigore a pochi minuti dall’inizio della partita. Domenica sera il Toro spera di poter ottenere un risultato diverso a quello dell’ultimo precedente, anche perché poi la squadra di Juric avrà un “tour de force” di partite molto complicate contro Lazio, Hellas Verona e Juventus.