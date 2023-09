Dopo l’arrivo in granata di Duvan Zapata, Antonio Sanabria ha perso la titolarità: ma con Juric hanno parlato di questo

Dopo la chiusura del calciomercato, in alcune zone del campo c’è concorrenza nel Torino. Vagnati ha definito la cosa come una questione positiva, ma è anche vero che qualche ragazzo può buttarsi giù. Uno di questi è Antonio Sanabria, dopo l’arrivo di Duvan Zapata. Da quando è arrivato il colombiano, è lui l’attaccante titolare, davanti a Sanabria e Pellegri. In conferenza stampa Ivan Juric ha spiegato la vicenda, dicendo di averne parlato con Sanabria. Questa settimana si è allenato bene, ma la scorsa l’allenatore non lo ha visto bene e con tutto l’entusiasmo portato da Zapata è più che comprensibile. Di seguito le parole di Juric a riguardo.

Juric: “La situazione è cambiata”

Queste le parole di Juric: “Lo scorso anno era da solo, Pellegri non c’era sempre. Ora è una situazione che è cambiata, settimana scorsa l’ho visto così così, uno soffre umanamente ed è normale, questa settimana invece l’ho visto più partecipe, abbiamo parlato e sa che la situazione è cambiata, sa di dover dimostrare che è meglio di un altro”. Dopo la partita contro il Genoa, Sanabria ha recuperato dall’infortunio, ma contro la Salernitana al posto di Zapata è entrato in campo Pellegri. Dopo la scorsa grande stagione, il numero 9 farà di tutto per tornare a giocare e fare gol.