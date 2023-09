La probabile formazione del Torino di Ivan Juric in vista di Torino-Roma, quinta giornata di Serie A: ci sono dei ballottaggi

Nella quinta giornata di campionato, il Torino affronta la Roma in casa. Sfida complicata per Ivan Juric, che in carriera non ha mai battuto Jose Mourinho. Calcio d’inizio fissato per le ore 20:45 di domenica 24 settembre, allo Stadio Olimpico Grande Torino. I giallorossi dovranno fare a meno di Renato Sanches, Smalling, Pellegrini, Kumbulla e Abraham. In conferenza stampa invece, Juric ha annunciato che Ilic e Vlasic hanno recuperato, quindi rimangono indisponibili Popa, Vojvoda, Zima e Djidji. Emergenza in difesa per i granata, mentre ci sono dei ballottaggi a centrocampo e sulla trequarti.

Torino: Vlasic può tornare

In porta ci sarà ovviamente Vanja Milinkovic-Savic. Difesa confermata, ma anche obbligata, formata da Schuurs, Buongiorno e Rodriguez. Sulle fasce ci sono Bellanova a destra e Lazaro a sinistra. In mezzo al campo, al fianco di Ricci, si giocano il posto Ilic e Tameze (il secondo favorito). In attacco, dietro a Zapata, Radonjic a sinsitra, mentre sulla destra ballotaggio tra Seck e Vlasic (il secondo favorito). Tutto dipende dalle condizioni di Ilic e Vlasic.

La probabile formazione del Torino

Ecco il possibile undici di Juric per la sfida alla Roma:

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata. A disp. Gemello, Brezzo, Soppy, Sazonov, N’Guessan, Ilic, Linetty, Gineitis, Karamoh, Seck, Sanabria, Pellegri. All. Juric.

Squalificati: nessuno Indisponibili: Popa, Vojvoda, Zima, Djidji