Ecco dove vedere Torino-Roma in TV e streaming: il calcio d’inizio sarà domenica 24 settembre alle ore 20.45

Dopo la vittoria all’ultimo con il Genoa e il netto successo contro la Salernitana il Torino di Juric vuole continuare la striscia di risultati utili ma ci sarà la Roma di Mourinho a cercare di impedirglielo. I giallorossi dopo un inizio di campionato non semplice, un pareggio e due sconfitte nelle prime 3 si è ripresa distruggendo l’Empoli 7-0 e vincendo la gara di Europa League contro lo Sheriff. Sarà sicuramente una sfida molto difficile per entrambe le squadre. Ci sarà anche per la seconda volta il ritorno di Belotti all’Olimpico come avversario. La gara comincerà il 24 settembre alle ore 20.45 all’Olimpico Grande Torino e sarà visibile unicamente su DAZN, piattaforma televisiva che ha acquisto i diritti televisivi per il triennio in corso.