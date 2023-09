Il responsabile dell’area tecnica del Toro in conferenza stampa ha lanciato un messaggio molto chiaro a Sanabria e Pellegri

A margine della presentazione di Saba Sazanov, avvenuta giovedì 21 settembre nella sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, il direttore tecnico del Toro Davide Vagnati ha risposto alle domande dei giornalisti presenti, tracciando così un bilancio sull’inizio di stagione dei granata. Nel corso dell’incontro con i media il dt granata ha analizzato la sessione di calciomercato che si è conclusa da ormai diverse settimane e ha parlato anche di futuro. Tra i passaggi più importanti della conferenza stampa c’è, senza alcuna ombra di dubbio, il messaggio forte e chiaro che il direttore sportivo ex Spal ha voluto rivolgere a Pietro Pellegri e Antonio Sanabria. I due giocatori nel corso della stagione dovranno contendersi il posto con un certo Duvan Zapata, dunque per loro non sarà affatto semplice trovare spazio in campo. Anche perché Ivan Juric, almeno per il momento, non sembra proprio intenzionato a giocare con due punte. Tornando alle parole di Vagnati, il dirigente granata ha detto: “Un calciatore, quando gioca in un club, deve saper fronteggiare la concorrenza. Se uno vuole crescere, deve imparare anche a condividere lo spazio con giocatori importanti come Zapata. Non c’è stato nessun tipo di lamentela, non sarebbe corretto. Avevamo voglia di migliorarci e speriamo di averlo fatto con l’acquisto di Duvan”. Parole inequivocabili, parole che Vagnati spera siano state recepite molto bene dai due diretti interessati.

Sanabria e Pellegri: la strada è lavorare duramente al Fila per stupire Juric

Nelle prime due partite con addosso la maglia del Toro, contro Genoa e Salernitana, Duvan Zapata ha già dimostrato di essere un giocatore davvero importante che mancava nello scacchiere di Juric. All’attaccante colombiano è mancato solo il gol. Gol che in casa granata sperano possa arrivare il prima possibile, magari già nel match casalingo contro la Roma. E con uno Zapata così, che sforna ottime prestazioni pur non segnando, per Pellegri e Sanabria sarà ancora più complicato trovare spazio. Però se i granata durante la sessione di calciomercato estiva non hanno venduto né Sanabria né Pellegri, nonostante tutti e due avessero ricevuto delle offerte, un motivo ci sarà. Il Toro crede in loro. Bisognerà solo cercare di trovare il giusto equilibrio in modo da far giocare tutti e tre gli attaccanti a disposizione di Juric, tenendo contro che Zapata parte favorito. Per il momento l’unica cosa che possono fare l’attaccante paraguaiano e il numero 11 granata è tirarsi su le maniche e allenarsi al meglio, in modo da mettere in difficoltà il tecnico croato prima delle partite, quando dovrà decidere chi schierare in campo.