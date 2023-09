In vista della partita contro la Roma, con l’assenza certa di Vojvoda, sono in tre per due maglie sulle corsie laterali

Manca sempre meno a Torino-Roma, una partita che vale tantissimo per i granata. Dopo le due vittorie consecutive arrivate a ridosso della sosta contro Genoa e Salernitana, i ragazzi di Juric non vogliono fermarsi, nonostante l’avversario. I giallorossi, infatti, avevano iniziato in maniera disastrosa la stagione, rialzando l’entusiasmo grazie alle vittorie contro Empoli e Sheriff Tiraspol. L’allenatore croato, in vista della sfida complicata, dovrà scegliere i migliori uomini a disposizione. L’ex Verona sembra voler confermare la squadra scesa in campo a Salerno, con alcune eccezioni. In primis, è molto probabile la presenza di Vlasic, assente in Campania per un problema dell’ultimo minuto. L’unico dubbio vero e proprio, invece, sembra riguardare le fasce. Con l’assenza di Vojvoda ormai certa dopo la botta subita in nazionale, molto probabilmente potrebbero essere riproposti Bellanova e Lazaro, che hanno fatto molto bene nell’ultima gara, ma Soppy scalpita.

Soppy insidia Bellanova e Lazaro

Il francese ex Atalanta è entrato al 68′ nella vittoria contro la Salernitana, non convincendo fino in fondo. Ha provato ad avanzare nella trequarti dei padroni di casa, senza però mai creare veri pericoli alla squadra allenata da Paulo Sousa. Un miglioramento vero e proprio, invece, c’è stato sotto il punto di vista difensivo. La fase di copertura, infatti, è stata una delle note dolenti della sua esperienza a Bergamo, con Gasperini che lo ha sin da subito bocciato. Per lui a Salerno 5 palloni recuperati, che hanno decretato la sua crescita. Ora, il numero 93 si candida a “scippare” una maglia da titolare per la difficile sfida contro la Roma, destra o sinistra che sia. La sua duttilità, infatti, permette a Juric di poterlo inserire negli schemi in qualsiasi tipo di situazione. La sfida a Bellanova e Lazaro è aperta, con Soppy che vuole partire in pole.