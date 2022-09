Juric su Radonjic: “Gli do tanta libertà per esprimere il suo potenziale, voglio che faccia anche cose un po’ senza senso”

Ci sono allenatori per cui la tattica e l’ordine vanno sopra ogni cosa, altri che invece danno maggiore libertà ai loro giocatori più tecnici, senza ingabbiare il loro estro e la loro fantasia all’interno di schemi cervellotici. Ivan Juric, per fortuna, appartiene a questa seconda categoria e potendo contare su un calciatore estroso, imprevedibile, come Radonjic non ha alcuna intenzione di limitarlo, di obbligarlo a seguire alla lettera i movimenti da fare.

Juric su Radonjic: “Può fare come Leao al Milan”

“Gli do tanta libertà per esprimere il suo potenziale, voglio che faccia anche cose un po’ senza senso perché può cambiare le partita, un po’ come fa Rafael Leao al Milan” ha spiegato il tecnico croato in conferenza stampa, esprimendo concetti simili a quelli illustrati negli scorsi giorni da Carlo Ancelotti riguardo a Benzema e agli altri campioni che allena al Real Madrid. Limitare il talento per l’ordine tattico può essere controproducente.

Radonjic, l’obiettivo è averlo sempre al top

La scelta di Juric di dare massima libertà al suo numero 49 ha finora pagato: in ogni partita giocata Radonjic si è reso protagonista di almeno uno spunto importante, un dribbling o una giocata capace di creare la superiorità numerica in avanti e una potenziale occasione dal gol. L’unico limite finora palesata riguarda le difficoltà nel recuperare dopo le fatiche di una partita ed è su questo che Juric e il suo staff stanno ora lavorando perché per il Torino avere un Radonjic al top, domenica dopo domenica, è davvero molto importante.