Karamoh è arrivato l’ultimo giorno della sessione di calciomercato estivo e sta lavorando per tornare in forma il prima possibile

Il Toro, archiviata la sconfitta rimediata a San Siro contro l’Inter, vuole subito rialzare la testa contro il Sassuolo di fronte al proprio pubblico così da continuare a volare nelle posizioni alte della classifica. E chissà che contro la squadra allenata da Alessio Dionisi non riesca a trovare spazio, anche solo per qualche minuto Yann Karamoh; anche se sarà molto, ma molto difficile. Infatti il giocatore francese arrivato all’ombra della Mole, un po’ a sorpresa, l’ultimo giorno della sessione di calciomercato estiva conclusasi qualche settimana fa, non è al 100%. L’attaccante esterno classe 1998 è arrivato alla corte di Ivan Juric in una condizione fisica non buona. Karamoh dopo non essere stato riscattato dal Fatih Karagümrük (club turco dove il francese ha militato nella scorsa stagione) è tornato al Parma, ma si è allenato da solo per tutta l’estate per poi passare gli ultimi giorni prima del trasferimento in granata ad allenarsi con i crociati agli ordini di Fabio Pecchia, ma ovviamente non sono bastati per farlo tornare in piena forma. Ora Karamoh pensa solamente al presente e a lavorare al Filadelfia per tornare in condizione e convincere Juric a dargli spazio in campo.

Paro: “Karamoh in un paio di settimane sarà a disposizione”

Riguardo a Karamoh ne ha parlato Matteo Paro alla vigilia di Inter-Torino dichiarando:”Karamoh arriva da un periodo in cui si allenava da solo e non con la squadra, ora è come se fosse in ritiro. Settimana scorsa non è stato convocato, ora vedremo ma mi auguro che in un paio di settimane possa essere a completa disposizione. Ora sta facendo un lavoro personalizzato per tornare in forma”. Adesso toccherà all’attaccante francese provare a premere sull’acceleratore per tornare in forma, conquistare la fiducia di Juric e dare una mano al Toro a lottare per obiettivi ambiziosi.