Bayeye non ha avuto ancora l’occasione di debuttare in Serie A con la maglia del Toro: per lui solo una presenza in Coppa Italia

La squadra guidata da Ivan Juric ha iniziato il nuovo campionato in maniera molto positiva, nonostante diverse difficoltà alle quali i granata hanno dovuto far fronte. Attualmente il Toro si trova nelle posizioni alte della classifica e vuole starci per più tempo possibile. E se ci sono diversi giocatori, di cui la maggior parte arrivati nell’ultima sessione di calciomercato estivo, che stanno lavorando bene, ci sono altri componenti della rosa granata che stanno facendo davvero molta fatica a trovare spazio in campo. In primis Bryan Bayeye e Yann Karamoh, entrambi fermi ancora a zero presenze in campionato con addosso la magli del Toro. Ma se per il secondo c’è la scusante di essere arrivato all’ombra della Mole l’ultimo giorno di mercato, Bayeye è stato acquistato dal Toro a inizio luglio e non è ancora riuscito a convincere Juric a concedergli qualche minuto nel match di Coppa Italia contro il Palermo. Poi il nulla, con i giorni di calciomercato che passavano e l’ipotesi di cedere il difensore ex Catanzaro in prestito. In seguito questa pista è sfumata e ora Bayeye deve lavorare molto duramente se vorrà cercare di scalare le gerarchie.

Juric vuole intraprendere un percorso di crescita anche con Bayeye

Prima di poter scendere in campo con continuità il numero 2 del Toro dovrà dare segnali convincenti a Juric che sicuramente sta tenendo sott’occhio il difensore classe 2000, con il quale ha certamente intrapreso un percorso per limare i suoi difetti e migliorare le sue qualità. Un lavoro graduale, senza fretta, un po’ come l’ex tecnico dell’Hellas Verona ha fatto con Demba Seck, per fare giusto un esempio. L’attaccante ex Spal, arrivato nel capoluogo piemontese nel gennaio del 2022, all’inizio ha trovato davvero pochissimo spazio in campo ma dopo tanto lavoro e sudore adesso è un elemento importante per il Toro. Il giocatore sta inanellando diverse presenze e sta facendo parlare di sé. Bayeye, che è anche lui un giovane con molte qualità, spera di poter intraprendere un percorso simile a quello di Seck. Con un maestro come Juric il difensore francese non può che essere fiducioso.