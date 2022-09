Questo Lukic è un lontano parente di quello dello scorso campionato: chiuso il caso estivo il 10 deve tornare leader in campo

Non ci sono dubbi sul fatto che, insieme a Gleison Bremer, Sasa Lukic sia stato il miglior giocatore del Torino nella scorsa stagione. Giornata dopo giornata era cresciuto sempre di più diventando un elemento imprescindibile per Ivan Juric, un titolatissimo a cui affiancare di volta in volta i vari Tommaso Pobega, Rolando Mandragora e nella seconda parte di stagione Samuele Ricci. Le aspettative sul numero 10 erano, inevitabilmente, tante anche in questo inizio di stagione, in cui avrebbe dovuto ereditare la fascia da capitano lasciate vacante da Andrea Belotti. I motivi che hanno invece portato la fascia sul braccio di Ricardo Rodriguez li conosciamo bene, ciò che resta invece da capire è il perché finora non si sia ancora visto in campo il Lukic della scorsa stagione.

Lukic, inizio sottotono

Fuori dai titolari nelle prime tre partite, il centrocampista serbo lo abbiamo rivisto dal primo minuto contro l’Atalanta, partita nella quale non ha però brillato. E qualche giorno dopo non ha incantato neppure contro il Lecce. Meglio ha fatto contro l’Inter, dove è stato autore anche di un provvidenziale salvataggio in fase difensiva ma neanche a San Siro, nonostante si sia meritato la sufficienza in pagella, abbiamo visto quel giocatore straripante degli scorsi mesi, capace di dettare i tempi, recuperare palloni e proporsi in avanti con continuità.

Torino: le differenze con l’anno scorso

Ci sono due fattori che vanno però tenuti in considerazione per comprendere il calo di rendimento di Lukic: il primo riguarda il calendario anomalo rispetto al solito, siamo appena a metà settembre e non tutti i calciatori hanno ancora trovato la migliore condizione, il secondo riguarda i compagni di reparto del numero 10. Giocare in un centrocampo a due con di fianco giocatori di peso come Pobega e Mandragora, capaci anche di mettere dei tamponi in caso di bisogno, non è lo stesso che giocare al fianco dei più leggeri Linetty e Ilkhan, nonostante l’ottimo inizio di stagione del polacco e la promettente partita contro il Lecce del turco: ora il numero 10 è chiamato ad avere maggiore prudenza in certe fasi della partita ma da lui è ugualmente lecito aspettarsi un salto di qualità. Non è più il capitano del Torino ma deve dimostrare di essere ancora un leader in mezzo al campo di questa squadra.