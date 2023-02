Nell’elenco dei convocati per Fiorentina-Torino spicca l’assenza di Nemanja Radonjic: è una scelta tecnica.

Nemanja Radonjic non è stato convocato per la partita di questa sera del Torino contro la Fiorentina. Non c’entrano infortuni o problemi fisici dietro alla mancata convocazione del trequartista serbo ma è stata una scelta tecnica di Ivan Juric: il numero 49 granata questa mattina si è così allenato da solo al Filadelfia, lavorando per lo più in palestra. Dopo la partita di Coppa Italia l’allenatore croato spiegherà il motivo della sua scelta.