La rassegna stampa di oggi, 20 agosto 2020 - Toro.it

La presentazione di Giampaolo, il primo allenamento diretto al Filadelfia, ma anche le parole di Cairo e Vagnati sul calciomercato e sul mancato ritiro a Biella, dove il Toro non andrà più per il ritiro come inizialmente previsto. A seguire i titoli dei quotidiani che parlano della squadra granata che indicano i temi affrontati oggi, 20 agosto 2020.

La rassegna stampa del 20 agosto 2020

Tuttosport

“Toro, c’è da sputare sangue. Tempi decisivi sul mercato e sul campo”.

Le prime parole di Giampaolo da tecnico granata: “Devo mettere assieme una squadra in tre settimane, vorrei la rosa al completo”.



“Biglia ci piace”. Accordo trovato

Oggi potrebbe esserci l’annuncio. L’argentino ha spinto molto per il Toro. Contratto annuale a due milioni più un’opzione per la stagione successiva

Biella, che schiaffo!

I granata all’ultimo momento decidono di svolgere il ritiro al Filadelfia. Esplode la rabbia dei biellesi.

La Gazzetta dello Sport

A tutto Cairo: “Giampaolo un valore aggiunto. Ora apro un nuovo ciclo al Toro”.

“Il mister avrà quello che gli serve. Sul mercato cerchiamo regista, terzino destro e mezzala. I nomi? Non solo quelli che girano. Sirigu me lo tengo stretto»

“Costruirò qualcosa di importante”. Irrompe Barak, tentativo Torreira.

Il tecnico si presenta e dirige la prima sgambata: «Se riusciremo a prendere quei calciatori che ho già allenato, bruceremo le tappe»