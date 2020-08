Metodo Giampaolo: le video-analisi di Micarelli cominciano al Filadelfia

Già il primo allenamento di Giampaolo al Torino è finito sotto gli occhi della telecamera: il ruolo delle video-analisi e del collaboratore Micarelli

Fabio Micarelli scende le scale del Filadelfia e si confonderebbe con i giornalisti – gli unici estranei ammessi alla première di Giampaolo -, se non fosse per la tenuta nera e le scarpette che ne tradiscono le mansioni. Anche lui, a tracolla, porta la borsa con il computer. Ha appena finito la sua prima seduta di allenamento, che ha vissuto facendo la spola tra il campo e l’ultimo piano della tribuna. Con il fiatone – sono ripidi e numerosi, i gradini – si è avvicinato spesso al ragazzo dello staff munito di telecamera e incaricato di riprendere ogni attimo delle prime esercitazioni.

Dentro il metodo Giampaolo: le analisi video

Sprazzi del metodo Giampaolo, che della video-analisi ha fatto un pilastro. I granata non analizzeranno solo le partite, ma anche difetti e pregi emersi in allenamento. Micarelli cura il database del nuovo mister granata, del quale è il più longevo collaboratore: “Mi occupo di tutto ciò che la squadra deve vedere per preparare al meglio le partite”, diceva in un’intervista del 2016, ai tempi della Sampdoria.

Gli allenamenti filmati per studiare errori e miglioramenti

Tutto, a cominciare dagli allenamenti. Ieri era solo una sgambata, ma non è passata inosservata agli occhi della telecamera che l’ha seguita quasi per intero. Quasi, perché di tanto in tanto veniva staccata dal treppiede su cui poggiava e portata all’interno della saletta in cima alla tribuna, probabilmente per essere collegata al computer. Lì giacciono tutti i video, preziosi, di Giampaolo. Che Micarelli portava giù per le scale del Fila confondendosi con i giornalisti.