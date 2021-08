La rassegna stampa di oggi, 3 agosto 2021: tra campo (il ritorno di Belotti) e mercato

La Gazzetta dello Sport

Pagelle da Toro. Bremer con lode, sorpresa Djidji, Lukic rimandato

Il centrale e Mandragora al top, Juric promuove Aina e Rodriguez, Baselli e Verdi sotto osservazione

Tuttosport

-Toro: assalto a Orsolini. Cairo aumenta l’offerta e ora il Bologna ci pensa

Pronti 11 milioni più bonus per dare a Juric un altro attaccante esterno dopo Pjaca. Resiste Messias, ma i granata per un giocatore di 30 anni non vogliono svenarsi

–Juric, sorrisi e urla. “No imborghesiti”. E da oggi c’è Belotti

I retroscena della rivoluzione: “10 minuti di panico” dei giocatori perché 2 di loro bisbigliavano. Ma Ivan sa premiare chi è motivato

La Stampa

Belotti-Juric con il Toro al centro Al Filadelfia prove di convivenza

Dopo il primo allenamento di questo pomeriggio andrà in scena il faccia a faccia tanto atteso