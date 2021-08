Andrea Belotti, di rientro delle vacanze, sta svolgendo le visite mediche per mettersi a disposizione di Ivan Juric

Ancora tante incognite sul suo futuro, ma Andrea Belotti è pronto a ripartire. Di rientro a Torino dalle vacanze trascorse con la moglie Giorgia e la figlia Vittoria, il Gallo sta svolgendo le visite mediche per l’idoneità sportiva al Centro di Medicina dello Sport di Torino (dove è arrivato intorno alle 17.30), accompagnato dal team manager Marco Pellegri. Da domani potrà quindi mettersi a disposizione di Ivan Juric al Fildelfia, che vorrà incontrarlo per discutere del futuro. I granata, dopo un breve stop concesso dal tecnico, torneranno infatti ad allenarsi per prepararsi al meglio all’inizio di stagione.