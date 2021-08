Il giudizio del tecnico del Torino Ivan Juric sul primo portiere granata Vanja Milinkovic-Savic: c’è ancora tanto lavoro da fare

Un’altra semi-bocciatura dopo la sconfitta rimediata contro il Rennes per Vanja Milinkovic-Savic che, per quanto visto fino ad ora, sta facendo rimpiangere Salvatore Sirigu. Il “Donnarumma serbo” non è parso del tutto innocente sul gol realizzato da Terrier al 27’, che ha portato i granata alla sconfitta. Un’amichevole che non conta sul fronte classifica ma che incide su quello morale e sulle aspettative e che insinua dubbi anche nella mente di Juric sulla scelta di promuovere il portierone da secondo a primo.

Toro, Juric bacchetta Milinkovic-Savic: “Deve migliorare su molti aspetti”

Il tecnico croato ha infatti esternato qualche perplessità sulla prontezza e la preparazione di Milinkovic-Savic a Tuttosport: “È un ragazzo che ha tantissime qualità ma ha tanto lavoro davanti a sè. Deve migliorare su molti aspetti. Come altezza, struttura da portiere, come gioco coi piedi, ma anche come personalità, devo dire, stiamo parlando di un livello molto alto. Deve però migliorare su altre cose con tanto lavoro. Secondo me in passato non ha lavorato così tanto come avrebbe dovuto“, questo il commento di Juric. Parole che sanno di “è intelligente ma non si applica” e che fanno presagire tanto lavoro.