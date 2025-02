La rassegna stampa di oggi, martedì 18 febbraio 2025: ecco i titoli di oggi dei principali quotidiani sul Torino

Tuttosport:

Toro, emergenza difesa e Walukiewicz coi brividi

Vanoli avrà gli uomini contati per la gara con il Milan, Masina squalificato. Lavoro a parte per il polacco: si farà di tutto per recuperarlo sabato

Casadei? Promosso anche se sbaglia

Dopo la partita e poi al Filadelfia Vanoli lo ha elogiato. L’obiettivo: una coppia di qualità con Ricci.

Linetty “retrocesso ma prezioso”

Se ne andrà a parametro zero, vuole mettersi in vetrina, motivazioni utili per Vanoli

La Stampa

Toro, c’è un tesoro in panchina, Elmas è il re degli specialisti

A Bologna il centrocampista macedone ha realizzato l’ottavo gol su 15 in Serie A come subentrato