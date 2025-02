Zero minuti dopo due partite per il giovane centrocampista mandato in prestito alla Ternana

Ancora panchina per Aaron Ciammaglichella, il giovane centrocampista granata non sta trovando lo spazio sperato in questo inizio di avventura con la Ternana, nelle 2 partite che la squadra ha disputato da quando è arrivato il verdetto è chiaro: 0 minuti in campo. Eppure l’obiettivo era chiaro: dare a Ciammaglichella l’opportunità di accumulare esperienza e minuti in un contesto competitivo, motivo per cui è stato scelto di farlo approdare alla Ternana, che milita in Serie C e sta lottando per la promozione in Serie B.

Il prestito alla Ternana

Il trasferimento in prestito alla Ternana deve rappresntare una grande opportunità per il giovane centrocampista. La squadra umbra sta infatti affrontando una stagione impegnativa, puntando con forza alla promozione in Serie B, un obiettivo che può garantire a Ciammaglichella una vetrina importante per il suo sviluppo. Tuttavia, dopo due partite, il giovane centrocampista non ha ancora avuto l’opportunità di scendere in campo, rimanendo relegato in panchina. La decisione dell’allenatore di non schierarlo potrebbe essere legata alla necessità di farlo adattare meglio al gruppo e al contesto competitivo, ma le tempistiche di inserimento non sono ancora chiare.

Il futuro di Ciammaglichella: un investimento per il Torino

Sebbene il periodo iniziale alla Ternana non sia stato facile per Ciammaglichella, il suo futuro resta comunque un punto focale per il Torino. Il club granata punta molto sul ragazzo, considerandolo uno degli asset più promettenti per il futuro. La continuità di gioco è fondamentale per il suo sviluppo e, nonostante il periodo di adattamento necessario, è importante che il centrocampista trovi spazio in campo. Se il giovane riuscirà a entrare nei meccanismi della Ternana, con il tempo potrà acquisire maggiore esperienza e maturità, che potrebbero tornare utili anche per il Torino in vista delle stagioni future.