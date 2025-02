Casadei ha bisogno di tempo per adattarsi agli schemi di Vanoli: al momento, il titolare al fianco di Ricci è Gineitis

La partita persa contro il Bologna ha lasciato sì dei rimpianti, ma anche degli spunti da cui ripartire oltre che delle osservazioni. La prima è certamente legata alle grandi qualità di Elmas, poi l’attuale rendimento di Coco e infine anche qualcosa sulla gestione del centrocampo. Con Ricci squalificato e Tameze infortunato – i due titolari delle ultime uscite – Vanoli ha cambiato schierando dal 1′ Linetty e il nuovo arrivato Casadei, i quali non si sono particolarmente messi in mostra. Già a partire dalla sfida contro il Milan, dunque, potrebbero esserci dei cambi.

Come può cambiare il centrocampo

Nel difficile scontro di sabato pomeriggio tornerà ovviamente Ricci, che metterà la fascia al braccio e guiderà la squadra verso l’impresa. Al suo fianco, però, data l’ovvia assenza di Tameze potrebbe esserci Gineitis, che invece a Bologna è entrato soltanto nell’ultima mezz’ora. La situazione infatti è chiara: Linetty è ormai il quarto nelle gerarchie, e l’avergli tolto la fascia di capitano è soltanto l’ultimo indizio, mentre Casadei ha ancora bisogno di tempo per adattarsi alle richieste di Vanoli e per ritrovare la forma fisica ideale, avendo giocato poco in Inghilterra. All’ex Inter non mancano certamente le qualità, ma la prima uscita da titolare non è stata delle migliori, e per questo il tecnico può pensare di farlo subentrare a gara in corso.

Sale Gineitis

Ecco che si spiana la strada per Gineitis, che in stagione è partito 9 volte dal primo minuto. Il lituano non ha particolarmente eccelso quando ha giocato titolare (si ricorda solo un assist contro l’Inter), ma comunque al momento sembra essere quello messo meglio sotto tutti i punti di vista per poter affiancare Ricci. C’è però ancora una settimana intera davanti, quindi tutto dipenderà dagli allenamenti e dalle sensazioni di mister Vanoli.