Rauti festeggia: “Prima vittoria in casa, primo gol stagionale”

I giocatori del Toro in prestito in Lega Pro / Primo gol per Rauti con il Palermo che festeggia la prima vittoria casalinga in campionato

Mentre il Toro di Giampaolo attende la ripresa della Serie A dopo la sosta per le Nazionali, buone notizie arrivano dai granata impegnati in prestito, a partire da Nicola Rauti. Il suo Palermo ha infatti ottenuto la seconda vittoria consecutiva dopo quella esterna contro la Juve Stabia, la prima tra le mura amiche, battendo la Paganese per 2-1. E a siglare il primo gol rosanero è stato proprio l’attaccante granata che si è rivelato ancora una volta uno dei migliori in campo diventando ormai imprescindibile per i siciliani. Dopo appena 11 minuti di gioco, infatti, Rauti raccoglie l’imbeccata di Kanoute e spinge a rete il pallone del momentaneo 1-0 siglando la sua prima rete stagionale. Un’occasione da festeggiare anche tramite il proprio profilo Instagram dove si legge “Primo goal, prima vittoria in casa…. passo dopo passo, continuiamo“.

I giocatori del Toro in prestito

Tra gli altri giocatori in prestito in Serie C, da segnalare anche l’ottima prestazione di Gemello con il Renate che vince in rimonta in casa del Novara per 2-1. Il giovane portiere brilla soprattutto ad inizio gara quando i padroni di casa lo impegnano in più di un’occasione senza però riuscire ad andare a rete. Il gol il Novara lo trova solo ad inizio ripresa grazie a Buzzegoli che sorprende un incolpevole Gemello. Dopo due traverse in appena 4 minuti di gioco, però, gli ospiti ribaltano il match a loro favore grazie alle reti di De Sena e Galuppini (in pieno recupero) trascinando così il Renate in testa alla classifica del Girone A di Lega Pro. Nel girone C, invece, la Cavese non va oltre lo 0-1 casalingo contro il Foggia in una partita in cui non brilla nemmeno il granata Onisa e che costringe gli Aquilotti al penultimo posto in classifica. Infine, l’Arezzo di Sportelli, alle prese con i problemi legati ai contagi da Covid-19, ha dovuto rimandare la sfida sul campo della Fermana.