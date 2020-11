Milinkovic-Savic in scadenza, ora si pensa al rinnovo: Giampaolo cambia il suo destino

Con Giampaolo le gerarchie sono cambiate sul fronte portieri: Vanja Milinkovic-Savic è diventato il secondo ed attende il rinnovo

Sul fronte mercato il Torino ha molto su cui lavorare per inforzare la rosa, c’è però un reparto che è ben fornito. Si tratta di quello occupato dai portieri: i granata hanno infatti in rosa addirittura 4 giocatori in quel ruolo, che rendono il settore saturo. Se con Mazzarri prima e Longo poi, le gerarchie sono rimaste invariate con Sirigu come primo, Ujkani secondo e Rosati terzo, Giampaolo ha invece voluto puntare sul ritorno di Milinkovic-Savic, promosso immediatamente a vice-Sirigu. L’estremo difensore serbo ha il contratto in scadenza nel 2021 ma ora si valuta il suo rinnovo.

Il portiere serbo ha conquistato Giampaolo

La bravura anche nel giocare il pallone con i piedi è una caratteristica che piace molto a Giampaolo che, per questo motivo, preferisce Milinkovic-Savic a Ujkani e a Rosati. E’ così che il portiere, dopo essere stato fuori dal progetto e prestato lo scorso anno allo Standard Liegi, con la speranza che il club belga potesse esercitare la clausola per il riscatto del cartellino fissata a 3,5 milioni di euro, ora si è nuovamente ritagliato uno piccolo spazio nel Torino (come dimostra anche il fatto che sia stato schierato titolare nel match di Coppa Italia contro il Lecce).

Milinkovic-Savic al Torino: più bassi che alti

Nel 2017, quando fu acquistato, Milinkovic-Savic era stato presentato da Urbano Cairo come il “Donnarumma serbo”. Un paragone pesante e inappropriato, tanto che anche Sinisa Mihajlovic (suo primo allenatore al Torino) decise di non puntare si di lui ma chiese un nuovo portiere titolare dopo la partenza di Joe Hart. Arrivò così Salvatore Sirigu. Bocciato poi da Mazzarri, nelle scorse stagioni è stato prestato a Spal, Ascoli e Standard Liegi, senza però riuscire a giocare molto. Grazie a Giampaolo, a sorpresa, può ora rilanciarsi al Torino: Milinkovic-Savic ora spera nel rinnovo.