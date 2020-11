Singo e Murru “titolari” al Fila: senza Vojvoda e Rodriguez lottano per una maglia

La sosta per le Nazionali li ha riportati sotto gli occhi di Giampaolo: Singo e Murru lavorano per guadagnarsi il posto da titolari

Che la chiamata in Nazionale sia motivo di orgoglio per un giocatore è cosa ovvia, tuttavia, in alcuni casi anche una non-chiamata può diventare preziosa e ad averne avuto un assaggio, proprio in questi giorni, sono stati Singo e Murru. Mentre i compagni di squadra, e soprattutto di reparto, sono alle presse con amichevoli e sfide valide per la Nations League, infatti, i due terzini hanno potuto continuare a lavorare al Filadelfia sotto gli occhi attenti di un Giampaolo che, per entrambi, resta ancora da convincere. Soprattutto in vista della sfida contro l’Inter quando i due potrebbero ritrovarsi tra le mani la possibilità di guadagnarsi un posto da titolare.

Con l’Inter possibile turnover?

Il rientro di Rodriguez e Vojvoda dopo le fatiche delle Nazionali potrebbe infatti spingere il tecnico ad optare per un piccolo turnover proprio in previsione di un impegno che si preannuncia tutt’atro che semplice. Una sfida per la quale il Toro dovrà poter contare non solo sui giocatori con la miglior condizione fisica possibile ma soprattutto su chi può essere in grado di garantire la giusta mentalità. Giocatori, insomma, che oltre ai tre punti si troveranno a giocarsi una buona fetta del loro futuro in granata.

Per Singo e Murru la chance decisiva

A maggior ragione visto il rendimento dei compagni di reparto. Nonostante prestazione in molte occasioni migliori di quelle offerte da Vojvoda e ancor di più da Rodriguez, infatti, per Singo e Murru (che comunque non convince) la partenza dalla panchina è ormai la quotidianità e le gerarchie di Giampaolo non sembrano essersi mosse di una virgola. Con una differenza: se a destra per Singo il banco di prova è già stato ampiamente superato tanto da creare almeno qualche dubbio in testa al tecnico, per Murru la strada sembra essere in salita e per il Toro la fascia sinistra resta un problema ancora irrisolto. Offrire la soluzione a Giampaolo già a partire dal match contro l’Inter potrebbe essere la chiave: per la squadra e per Murru stesso.