Dal ritiro di Waidring, la conferenza stampa di Samuele Ricci: il centrocampista granata presenta la nuova stagione

nostro inviato a Waidring – Direttamente dal ritiro in Austria a Waidring, il centrocampista granata Samuele Ricci ha parlato della nuova stagione, dei suoi obiettivi e degli aspetti in cui deve migliorare in conferenza stampa. Ecco le sue parole.

Ricci: “Puntiamo a fare un bel campionato”

Ricci per prima cosa ha parlato della preparazione e del feeling che sta crescendo con i suoi compagni di reparto: “Mi sto trovando benissimo, da quando sono arrivato ho subito sentito la fiducia da parte della società e del mister, ma anche dei tifosi che ci seguono tanto. Puntiamo a fare un bel campionato. Con i miei compagni di reparto, Lukic e Linetty, mi trovo bene sia in campo che fuori, sono bravissimi ragazzi. Ognuno ha il suo modo di giocare ha i suoi punti forti e i punti deboli, mi trovo bene con tutti e due”.

Ha chiuso la scorsa stagione esordendo in Nazionale maggiore, ora l’obiettivo è però un altro: “L’anno scorso la chiamata di Mancini è stata una bellissima cosa, l’obiettivo per me è quello di fare bene con la maglia del Torino. Poi se arriva la chiamata della nazionale ben venga”.

Ricci ha infine parlato degli aspetti in cui deve migliorare: “Devo maturare ancora perché sono giovane. Devo migliorare la parte difensiva, essere più aggressivo che è quello che richiede anche Juric. Devo anche crescere nella fase di inserimento, fare qualche gol e qualche assist in più”.