Il nuovo arrivato alla corte di Juric ha scelto di conservare il numero di maglia che aveva anche all’Empoli: il 28

Dopo la firma del contratto Samuele Ricci ha scelto il numero di maglia, la sua decisione è ricaduta sul numero che lo ha sempre accompagnato durante la sua carriera all’Empoli: la maglia numero 28. Il 20enne italiano ha poi spiegato durante l’intervista il motivo di questa scelta. Il mediano granata ha infatti rivelato che il numero 28 gli è particolarmente caro perché il 28 agosto è il compleanno di suo padre, esattamente una settimana dopo il suo (21 agosto). Questa scelta ha anche sottolineato l’ottimo rapporto che il mediano ha con la sua famiglia. Ha raccontato che la sua famiglia lo ha sempre aiutato moltissimo in tutto, dal calcio allo studio. Infatti oltre alla carriera da calciatore il 20enne granata porta avanti anche una carriera universitaria: studia economia.

“Me la sono tatuata subito addosso”

Durante l’intervista a Torino Channel, Ricci ha spiegato la sua scelta: “Ho scelto questa maglia, (il 28) è il compleanno del mio babbo, e da quando ho iniziato a giocare con i grandi, l’ho scelta subito e tra virgolette me la sono tatuata subito addosso. E anche in questa avventura ho deciso di tenermi questo numero”. Il nuovo numero 28 dei granata dovrà subito mettersi al lavoro per cercare di scalare le gerarchie di Juric, infatti è difficile che Ricci inizi subito da titolare, probabilmente gli verranno preferiti i soliti Mandragora e Lukic sulla mediana. Il 20enne invece potrebbe essere preferito a Pobega, il numero 4 dei granata ha infatti perso minutaggio con il ritorno di Mandragora, la causa di questo minor impiego di Pobega da parte di Juric è sicuramente da imputare al fatto che il 22enne lascerà il Torino a fine stagione. Per questo Samuele Ricci potrebbe partire leggermente avanti nelle gerarchie del tecnico granata.