Dopo aver trovato la forma migliore, Ricci sta sfruttando la sosta per imparare ad agire da vice Vlasic sulla trequarti

Una delle note positive della sfida contro l’Udinese che ha preceduto la sosta per le nazionali è stata senza dubbio quella rappresentata da Ricci. Il centrocampista si è reso protagonista di una buona partita, tra le migliori in stagione, venendo elogiato anche da molti. Inoltre, con la settimana e mezza di pausa, ha anche avuto la possibilità di lavorare al Filadelfia con l’obiettivo di ritrovare la migliore condizione, ma non solo. Vista l’indisponibilità di molti titolari, impegnati con le loro nazionali, Juric ha avuto la possibilità di sperimentare molto, permettendo a diversi giocatori di adattarsi in posizioni non del tutto familiari.

Ricci sostituto di Vlasic?

Tra questi, Ricci è stato uno delle “cavie” del tecnico croato, il quale apprezza molto il centrocampista ex Empoli. In particolare, data l’assenza momentanea di Nikola Vlasic, il numero 28 ha svolto degli allenamenti proprio da trequartista, provando a migliorare gli inserimenti e la finalizzazione. I motivi sono principalmente due, e si collegano tra di loro: innanzitutto, dopo le partenze a gennaio di Radonjic, Seck e Karamoh, il Torino non ha più un vero e proprio sostituto del croato. Dopodiché, in questa fase finale di stagione, indubbiamente Juric ha bisogno sempre dei migliori uomini a disposizione, e nel caso in cui il numero 16 avesse bisogno di riposo, Ricci potrebbe diventare l’alternativa perfetta. In una fase in cui non ci si può più permettere di perdere punti, proporre nuove soluzioni non può che portare un riscontro positivo.

Possibilità contro il Monza

Quello di trequartista non è un ruolo del tutto inedito per il classe 2001, che in stagione è stato schierato una volta dietro la punta. Era però ancora settembre, il modulo era il vecchio 3-4-2-1 e praticamente tutto è cambiato: Ricci, quindi, ha bisogno di tempo per ri-adattarsi. Gli allenamenti di questa settimana potranno dire qualcosa in più sul ruolo in cui verrà schierato l’ex Empoli: tutto dipende infatti dalle condizioni di Vlasic, che dovrebbe tornare solo giovedì – a due giorni dalla sfida contro il Monza – ad allenarsi.