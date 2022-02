Praet sempre infortunato, Mandragora squalificato: Ricci può avere la chance di ritagliarsi qualche minuto

Ivan Juric alla vigilia di Torino-Venezia, tra i tanti temi affrontati, aveva parlato anche di Samuele Ricci dichiarando: “Ricci ha giocato un calcio completamente diverso a Empoli rispetto a quello che chiediamo noi, è normale che stia trovando qualche difficoltà. Ci vorrà un po’ di tempo ma sicuramente migliorerà, ci vorrà un po’ di tempo ma è un ragazzo intelligente.” Ma ora il centrocampista classe 2001 può approfittare della squalifica di Rolando Mandragora per cercare di ritagliarsi dello spazio in campo già contro il Cagliari, in una partita che sarà molto importante per i granata che andranno alla ricerca di una vittoria che manca ormai dal 15 gennaio, quando il Toro ha raccolto i 3 punti in trasferta contro la Sampdoria. Ricci farà di tutto per conquistare la sua prima presenza con addosso la maglia del Toro, e per cercare di farlo l’ex giocatore dell’Empoli dovrà sgomitare al Filadelfia per superare la concorrenza e convincere l’ex tecnico dell’Hellas Verona. Per il momento i favoriti per un posto in mezzo al campo rimangono Sasa Lukic insieme a Tommaso Pobega.

Ricci: c’è ancora tanto lavoro da fare prima di trovare il campo con continuità

In caso di un esordio già contro il Cagliari, Ricci è consapevole che dovrà sudare ancora molto prima di riuscire a giocare con continuità. Anche perché il centrocampista all’Empoli ha fatto cose molto diverse da quelle che richiede Juric al Toro e ci vorrá tempo prima che Ricci automatizzi i compiti che gli verranno impartiti dal tecnico croato. Sicuramente Ricci in futuro avrà tutto il tempo per mettere in mostra tutte le sue abilità. Per il club granata il giocatore classe 2001, arrivato nella sessione di mercato invernale, è stato un acquisto di prospettiva che potrà crescere molto con un maestro come Juric che nella sua carriera da allenatore ha già dimostrato di essere molto bravo nel rivitalizzare dei giocatori ma soprattutto nel lanciare giovani talenti come Ricci.