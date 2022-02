Per quasi tre mesi è stato il titolare indiscusso: il rientro del Gallo mette Sanabria nella condizione di dover rincorrere

Il Toro, archiviato l’ottimo pareggio ottenuto nel derby della Mole in casa dei bianconeri, ha iniziato a mettere nel mirino la partita contro il Cagliari. Incontro che i granata non vorranno sicuramente sbagliare. E dunque Ivan Juric non potrà sbagliare la formazione. Sicuramente, per quanto riguarda l’attacco, Antonio Sanabria sente la pressione di Andrea Belotti. Il capitano del Toro, rientrato in campo dopo un lungo stop, contro Venezia e Juve ha rimediato due ottime prove e, dopo essersi visto annullare un gol contro la squadra veneta, ha ritrovato la via del gol contro la squadra guidata Massimiliano Allegri, segnando un’ottima rete che ha permesso ai granata di rimediare 1 punto dopo due sconfitte consecutive. Con un Belotti così il Toro ora può puntare ancora più in alto, alzando in maniera graduale l’asticella degli obiettivi.

Sanabria deve riscattarsi

Per Sanabria provare a competere con Belotti per un posto in campo dal 1’ minuto non sarà di certo facile. L’attaccante paraguaiano però non si darà per vinto, anche perché vorrà rimediare alla brutta prestazione rimediata contro il Venezia dove Sanabria, prima di lasciare il posto a Belotti, è sembrato molto stanco per i tanti impegni ravvicinati ai quali ha dovuto far fronte tra Toro e Nazionale. Ora al numero 19 granata non resta che sgomitare in allenamento al Filadelfia e provare a mettere in difficoltà Juric quando dovrà decidere chi schierare in attacco. Intanto Belotti fino adesso, nonostante il lungo stop per infortunio, è riuscito a segnare lontano dallo stadio Olimpico Grande Torino. Cosa che a Sanabria non è ancora riuscita.