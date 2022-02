Juric promuove Seck: si apre uno spiraglio sulla trequarti per l’ex Spal al posto dell’infortunato Praet

Si ampliano le rotazioni di Ivan Juric per la trequarti, recentemente limitate dall’infortunio di Praet. Oltre a Pobega, è diventato di moda anche Demba Seck, approdato sotto la Mole durante la sessione di mercato invernale e rimasto inutilizzato fino ad ora. Nelle prossime partite potrebbe aprirsi uno spiraglio per lui che, secondo quanto annunciato dal tecnico prima del derby, “sta facendo passi veramente importanti”.

Juric, delusione Pjaca e Brekalo assieme: Seck può avere una chance

La bocciatura iniziale arrivata in fase di rodaggio è stata presto messa da parte dal tecnico croato, insoddisfatto della coppia formata da Brekalo e Pjaca. Tanti errori da parte dei due connazionali, poco incisivi anche a causa del sacrificio del primo dal lato di campo a lui meno funzionale. La poca intesa tra i due lo ha infatti fatto virare su alternative diverse ed una di queste porta il nome di Seck.

Toro, c’è anche Pobega per la trequarti di Juric

Soluzione per il futuro, anche per quello recente, il senegalese sembrerebbe essersi inserito finalmente al meglio alla corte di Juric che, pur di non lasciare indietro altri punti, sarebbe disposto a tutto. La concorrenza inoltre si è ridotta e gli consente così di farsi strada. Non è però l’unica possibilità, considerato che per quel ruolo c’è la concorrenza di Pobega, già in campo contro la Juve.