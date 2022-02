Un anno fa a questo punto del campionato i granata si ritrovavano al 17^ posto in classifica con 9 punti in meno rispetto ad oggi

Il Toro con un’ottima prestazione nel derby dove è riuscito ad agguantare il pareggio, grazie alla rete di Belotti, ha rialzato la testa dopo aver collezionato due sconfitte consecutive contro Udinese e Venezia. I granata in questo momento si ritrovano al 10^ posto in classifica con 33 punti, un dato molto interessante se si pensa che il Toro un anno fa a questo punto del campionato aveva 9 punti in meno e ricopriva il 17^ posto e quindi si trovava in piena zona retrocessione. In aggiunta, per tutta la stagione scorsa la squadra aveva lottato per non retrocedere in Serie B, riuscendo a salvarsi solo la penultima giornata di Serie A. Oggi grazie soprattutto al grande lavoro di Ivan Juric è tutta un’altra storia rispetto ad un anno fa, o meglio, è tutto un altro Toro nonostante una rosa verosimile a quella della scorsa stagione.

Non solo 9 punti in più ma giocatori, tanti giocatori, rivitalizzati

Il Toro rispetto ad un anno fa è riuscito ad avere molti più punti, se si analizza lo stesso periodo di campionato, ad oggi la squadra è riuscita a toccare anche quota 15 punti in più. Con giocatori che in questa stagione hanno fatto crescere in maniera esponenziale il loro valore, grazie a Juric. L’ex tecnico dell’Hellas Verona ora non vuole di certo fermarsi e ha già messo nel mirino la sfida contro il Cagliari dove il Toro rincontrerà Walter Mazzarri. I granata vorranno tornare alla vittoria che manca dal 15 gennaio quando i granata a Marassi contro la Sampdoria vinsero 2-1. L’obiettivo di Juric è quello di alzare sempre di più l’asticella degli obiettivi migliorando giorno dopo giorno e, fin qui, si può dire che ci sta riuscendo anche molto bene e chissà che il gap di punti rispetto all’anno scorso possa aumentare ancora di più.