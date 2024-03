Verso Udinese-Torino: Samuele Ricci rientra dalla squalifica e si candida per partire titolare a centrocampo

Contro il Napoli, il centrocampo del Torino è stato pressoché obbligato. Linetty e Gineitis hanno giocato dall’inizio. Al minuto numero 88 poi, Linetty è uscito per lasciare spazio a Vojvoda. Ilic e Tameze erano indisponibili, mentre Ricci era squalificato. Nonostante ciò, il Toro ha ottenuto un ottimo punto. Adesso per i granata c’è l’Udinese in trasferta, sabato alle 15:00. Samuele Ricci rientra dalla squalifica e si candida per giocare dall’inizio. Juric può sorridere, perché se non ci saranno intoppi, anche Tameze sarà della partita. Senza Djidji però, potrebbe essere impiegato in difesa. Come dichiarato invece da Juric, Ilic ne avrà per un bel po’.

L’espulsione di Ricci

Se Ricci contro la Fiorentina non fosse stato espulso, avrebbe comunque saltato la partita contro il Napoli. Infatti, al minuto numero 45+5′ era stato ammonito ed era diffidato. Poi, due minuti più tardi, è stato espulso per colpa di una follia di Marchetti. La partita è stata rovinata, ma Ricci ormai al Maradona non sarebbe stato presente. Adesso il classe 2001 è pronto per tornare protagonista, in una stagione per lui fatta di alti e bassi.

Le parole di Juric

L’espulsione di Ricci è stata senza senso. Prima di Napoli-Torino, Ivan Juric in conferenza stampa aveva detto: “Io normalmente non so chi arbitra. Anche loro sono sotto pressione. Sono pro al Var ma a volte li vedo che perdono gusto di arbitrare. Ho la sensazione che abbiano paura di certe situazioni. Il gesto di Ricci, ne ho visti una sessantina. Ricci non ha offeso, non ha detto niente”. Prima della fine della gara contro la Fiorentina, anche Juric è stato espulso. Come al Diego Armando Maradona di Napoli, al Blue Energy Stadium di Udine ci sarà Paro in panchina. Poi, a partire da Torino-Monza, tornerà Juric in panchina.