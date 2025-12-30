Nelle ultime uscite granata è tornato a calcare il palco Gvidas Gineitis, qualche incertezza, ma può crescere bene

Nell’ultimo mese Baroni ha ripescato la carta Gvidas Gineitis, il centrocampista classe 2004 è tornato a trovare il campo e la titolarità con continuità, a discapito di un Casadei maggiormente escluso nelle ultime uscite dei granata. Quella con il Cagliari è stata la terza titolarità consecutiva, dopo quelle ottenute contro Cremonese e Sassuolo, e questo non accadeva dalle giornate numero 35-36-37 della scorsa stagione, quando Gineitis fu schierato titolare da Vanoli contro Venezia, Inter e Lecce.

Baroni crede in lui

Questo ritorno in campo, spesso e volentieri anche da titolare, conferma la volontà di Baroni di puntare su Gineitis, giocatore giovane, ma che già nella primavera granata si era contraddistinto. Il lituano risulta ancora acerbo in alcune situazioni, ma con Baroni può crescere e migliorare molto, una buona gestione sarà fondamentale e gli esempi di giovani come Ilkhan (mal gestiti dal club) ne sono l’esempio.

Le incertezze difensive

Il ritorno in campo, per quanto possa essere un’iniezione di fiducia importante per il lituano, ha evidenziato diverse lacune per il giocatore granata, specialmente dal punto di vista difensivo. In entrambi i gol siglati dai rossoblù di Pisacane, Gineitis è stato protagonista in negativo: in occasione del gol su calcio d’angolo di Prati, il lituano non è preciso nella marcatura su Mazzitelli, che spizza di testa verso Prati che insacca, mentre sul secondo gol fa parte della mischia di giocatori che, come birilli, si sono fatti dribblare da Kılıçsoy, autore di uno stupendo gol.

Queste incertezze del centrocampista del Toro confermano anche la necessità di intervenire sul mercato, in modo da non addossare tutte le responsabilità su giocatori giovani e forse non ancora pronti a ricoprire il ruolo da titolari in Serie A.