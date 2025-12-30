Nell’appuntamento settimanale con Open Var, Rocchi si è espresso sull’episodio di Torino-Cagliari

Nel consueto appuntamento con Open Var, il format settimanale di DAZN che analizza i casi arbitrali più discussi della giornata, il designatore Rocchi si è espresso in merito al contatto tra Paleari ed Idrissi in Torino-Cagliari.

Rocchi spiega come l’intervento fosse da giudicare come un calcio di rigore a favore dei rossoblu, con conseguente ammonizione a Paleari. L’origine dell’errore, a detta del designatore, sarebbe da ricercare in una erronea segnalazione di fuorigioco.

Una volta appurata la regolare posizione di partenza di Idrissi, in sala var viene concentrata tutta l’attenzione sul punto geografico in cui Paleari tocca il pallone con la mano (dentro l’area di rigore), ma ignorando il seguente contatto su Idrissi, con la gamba dell’estremo difensore granata che ostacola la corsa dell’esterno.

Queste le parole dell’ex arbitro: “Per noi questo è un calcio di rigore da assegnare, con ammonizione. C’è stato un doppio tipo di intervento, non visto dal VAR: quello successivo con la gamba, essendo avvenuto in area di rigore, sarebbe da rigore e giallo. Se fosse stato fuori area, come aveva fatto Doveri, sarebbe stata una decisione corretta. Purtroppo però l’errore nasce da un fuorigioco segnalato erroneamente, per noi era calcio da rigore ed ammonizione“.