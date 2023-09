Il Torino è la squadra più penalizzata della nuova Serie A: non si parla di torti arbitrali, ma di semplici rigori contro

Con la prima sosta nazionali arrivata, è il momento da un lato di godersi la nuova Italia di Luciano Spalletti, e dall’altro di fare un bilancio di quanto prodotto fino ad ora. Il Torino deve guardare il bicchiere mezzo pieno se si parla di classifica, soprattutto tornando indietro alla sfida contro il Cagliari, che costituisce l’unico vero rammarico di questo inizio di campionato. La sfida contro il Milan, infatti, era già difficile in partenza, e i rigori contro hanno reso ancora più ripida la strada da percorrere per i granata. E a proposito di rigori, stilando una speciale classifica, il Torino è la squadra più penalizzata in questa prima parte di campionato: 0 assegnati a favore e 2 contro, entrambi contro i rossoneri. Degli 11 rigori concessi fin qui nelle 30 partite giocate – numero elevato, se si paragona agli altri anni – ai granata non ne è stato fischiato neppure uno a favore.

La classifica

Il dato parla chiaro. Torino prima in testa per rigori contro, e ultima per quanto riguarda quelli concessi. Situazione opposta, invece, per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, forti dei due rigori conquistati proprio contro la squadra di Juric, si trovano al primo posto con tre, mentre non ne hanno subito nemmeno uno. Seconde a pari merito anche Napoli e Juventus, che ne hanno però sbagliato uno su due. Tra le più penalizzate insieme al Toro c’è anche il Sassuolo. Ai neroverdi ne sono stati fischiati due nella sfida contro il Napoli, con gli azzurri che, come detto, ne hanno sbagliato uno con Raspadori. Tornando al Torino, nello scorso anno furono 6 i rigori fischiati contro. Una differenza di 4 con ancora 35 giornate a disposizione; la speranza, ovviamente, è che non si continui con questa media.