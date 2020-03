Rincon: “Servirà una preparazione come quella estiva”

Il centrocampista Rincon in diretta su Webathon.it: “Grazie ai medici e agli infermieri. Ma aiutiamo noi chi ci sta aiutando”

Ha fatto vedere gli allenamenti svolti in casa, Rincon, intervenuto poco fa nella diretta sul portale Webathon.it che sta gestendo una raccolta fondi per gli ospedali piemontesi. E dopo aver fatto vedere come lui e i suoi compagni di squadra cercano di mantenersi in forma anche lontano dal campo, il centrocampista venezuelano ha poi parlato dell’emergenza Covid-19, di come manca il poter usare il pallone e della situazione del Torino: “Al rientro? Abbiamo parlato con il mister e con il preparatore atletico: per tornare in forma servirà sicuramente una preparazione come quella che abbiamo fatto nel ritiro estivo.” E’ proprio Rincon, dunque, a confermare che alla ripresa dei lavori il Toro effettuerà un vero e proprio ritiro per rimettersi immediatamente in carreggiata in vista dell’ultima difficile parte di campionato”.

Il centrocampista del Toro: “Grazie a tutti i medici”

“Voglio approfittarne per ringraziare tutti quelli che stanno combattendo questa situazione: dagli infermieri, ai medici. Sono sicuro che la supereremo presto. Nel frattempo noi atleti ci stiamo ancora allenando insieme ai nostri preparatori. Ma sempre a casa perchè penso che sia il modo migliore per aiutare”

E a proposito di aiuti Rincon ci tiene a ringraziare anche tutti quelli che hanno donato e stanno continuando a farlo: “Ho saputo che la famiglia Agnelli e Lavazza hanno fatto grandi donazioni ma io ringrazio anche chi ha donato 5 o 10 euro”.

Rincon: “Aiutiamo chi ci sta aiutando”

E infine,prima di chiudere e tornare agli allenamenti casalinghi, Rincon vuole fare un appello. I medici, gli infermieri e tutti coloro che lavorano in prima linea stanno facendo molto ed ecco perchè il centrocampista chiede a tutti di restare a casa e rispettare le regole: “Aiutiamo noi chi ci sta aiutando”.