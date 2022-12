Il Torino vuole blindare il portiere serbo, e cerca di rinnovarlo il prima possibile, prima della fine della stagione

Il portiere serbo del Torino Vanja Milinkovic-Savic ha da poco raggiunto i compagni nel ritiro di San Pedro del Pinatar in Spagna. Per lui un mondiale da protagonista con la Serbia, che però è uscita ai gironi come ultima in classifica a 1 punto. Tutte e tre le partite giocate, con 8 gol subiti, complice una difesa del tutto rivedibile. Ora è tornato al Toro, e vuole continuare a fare bene come nella prima parte di stagione, con 17 partite disputate tra campionato e coppa (tutte). Non c’è dubbio, i granata vogliono puntare ancora su di lui e sono pronti a offrire il rinnovo.

Il rinnovo

Il portiere classe 1997, è arrivato al Torino nel 2017 per 2,6 milioni di euro, e dopo una lunga di prestiti, finalmente quest’anno è diventato il titorlare fisso. Ora però, con il contratto in scadenza il 30 giugno del 2024, i granata vogliono evitare di cominciare la prossima stagione con il portiere in scadenza. L’obbiettivo è quello di evitare altri casi come N’koulou, Sirigu e Belotti. Vagnati proverà in tutti i modi a chiudere l’operazione rinnovo prima del termine della stagione, mettendosi già in contatto adesso con il suo agente. Qualche interesse per il portiere c’è stato in estate (Brentford e Fiorentina), ma il gigante si trova bene in granata, e per il suo rinnovo è solo questione di tempo.

Gli altri giocatori in scadenza

Se quello di Vanja scade nel 2024, ce ne sono altrettanti di contratti che scadono nel 2023. Sono quelli di Aina, Djidji, Edera e Adopo. Invece Gemello e Karamoh hanno l’opzione di rinnovo, rispettivamente di 1 e 2 anni. Il Torino dovrà valutare anche il loro futuro.

Vanja Milinkovic-Savic