Sarà ancora impegnato con la Croazia per la finalina, poi breve vacanza e dopo Natale al Fila per Juric e il Toro

Il Mondiale di Vlasic è durato a lungo: è stato il granata più impegnato in Qatar, fino alla semifinale persa con l’Argentina. Ha trovato spazio – all’esordio pure da titolare – in una Nazionale piena di talento. Per due volte si è trovato sul dischetto e altrettanti sono stati i gol messi a segno, decisivi per ottenere due successi. Il Qatar per il trequartista è stata una grande vetrina. Il suo valore è cresciuto e quello che il Toro ritroverà sarà un calciatore galvanizzato dalla rassegna mondiale. Un giocatore già importante nell’economia della squadra, intoccabile per l’allenatore, decisivo nella prima parte della stagione.

RIentro dopo Natale

Juric dovrà però farne a meno ancora un po’, considerato che ci sarà ancora la finale che mette in palio il terzo posto. Come già accaduto con i tre giocatori serbi e con Rodriguez, anche Vlasic avrà poi a disposizione qualche giorno di vacanza. Il croato sarà a disposizione del suo connazionale dopo Natale, rientrando così per preparare la sfida di campionato col Verona che segnerà il nuovo inizio di una stagione che si è chiusa per il Mondiale.

Per Vlasic ancora attesa

Per il momento esperimenti senza Vlasic: con l’Espanyol, quando Miranchuk e Karamoh sono stati schierati alle spalle di Sanabria, e lo stesso accadrà con l’Almeria, quando si rivedrà Radonjic.