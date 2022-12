Il trequartista serbo vuole riscattarsi dopo il deludente mondiale con la Serbia, e già con l’Almeria sarà in campo

Mentre Ricardo Rodriguez raggiungerà i compagni a Torino, e Vlasic è ancora impegnato in Qatar, i tre giocatori serbi sono arrivati in Spagna, a San Pedro del Pinatar. Mentre Vanja Milinkovic-Savic e Sasa Lukic hanno avuto il loro spazio con la Serbia, Nemanja Radonjic ne ha avuto di meno e ora vuole riscattarsi con il Toro. Un mondiale deludente per la nazionale serba, eliminata ai gironi da ultima in classifica con un solo punto. Ora il numero 49 è pronto a prendersi il suo posto sulla trequarti, molto probabilmente affianco a Miranchuk, vista l’assenza di Vlasic. Proprio prima della pausa aveva ritrovato gol, minuti e forma, e già contro l’Almeria, venerdi alle ore 17, lo si vedrà in campo.

La sua stagione

Un’ottima prima parte di stagione per il fantasista, che con le sue giocate e il suo estro è subito diventato un idolo della tifoseria. 16 presenze per lui in totale tra campionato e coppa, con 4 reti, 2 assist e un cartellino giallo. A inizio stagione era spesso titolare, poi con l’affermarsi della coppia Vlasic-Miranchuk è diventato di grande aiuto a gara in corso, pronto a spaccare in due la partita con le sue accelerazioni.

Il riscatto

Un vero e proprio affare, e soprattutto una scommessa vinta per il Torino, con il giocatore che si trova benissimo con tecnico e compagni. Il giocatore è arrivato infatti in estate dal Marsiglia in prestito, ma c’è l’obbligo di riscatto condizionato, a soli 2 milioni di euro, che per un giocatore con le sue qualità sono pochi, considerando anche i margini di miglioramento. Il giocatore diventerà quindi a fine stagione di proprietà dei granata, che ci punteranno ancora come fatto quest’anno.