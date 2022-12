A partire da oggi sono in vendita i biglietti per la seconda gara ufficiale in casa del nuovo anno, contro lo Spezia

Il Torino ha comunicato che a partire dalle ore 10 questa mattina, mercoledì 14 dicembre, sono in vendita i biglietti per assistere alla gara Torino-Spezia di domenica 15 gennaio alle ore 15, valida per la 18^ giornata di Serie A. I biglietti possono essere acquistati online sul sito torinofc.vivaticket.it, presso la biglietteria Nord Stadio Olimpico Grande Torino (da lunedì a venerdì orari 10-13 e 14-18) e nei punti vendita abilitati Vivaticket .

Torino-Spezia: i prezzi dei biglietti

20 euro in Curva Maratona (10 euro per gli Under 16) 20 euro in Curva Primavera (10 euro per gli Under 16) 25 euro in Distinti Granata (15 euro per gli Under 16) 30 euro in Tribuna Granata (15 euro per gli Under 16) 70 euro in Poltroncine Granata (35 euro per gli Under 16) 190 euro in Tribuna Grande Torino (90 euro per gli Under 16) Ingresso gratuito per i bambini di età inferiore ai 6 anni