L’esterno nigeriano continua il suo recupero, manca sempre meno al suo ritorno in gruppo e spera in una convocazione alla ripresa

Ola Aina procede spedito verso il recupero. Il numero 34 granata, si è infortunato durante l’allenamento del 26 ottobre, e per lui si prospettava un rientro in campo nel nuovo anno. I tempi sono stati rispettati, con il giocatore che insieme a Singo, nonostante i problemi fisici, è partito comunque per il ritiro in Spagna a San Pedro del Pinatar. Molto probabilmente non sarà convocato nemmeno per la seconda amichevole, ma ha già inziato a palleggiare con il pallone, segno di un imminente rientro in gruppo con conseguente possibile convocazione per la ripresa del 4 gennaio contro l’Hellas Verona.

L’infortunio sul più bello

Un vero e proprio peccato, in quanto il giocatore si è fatto male sul più bello, proprio quando sembrava aver trovato la giusta continuità. Per lui in totale 11 presenze in stagione, con un gol segnato a Udine. Ora nel nuovo anno, vista la concorrenza sulle fasce, dovrà essere concentrato e determinato a fare bene, proprio come prima dell’infortunio.

Ola Aina