Il terzino classe 1995 ha rilasciato un’intervista nella quale tra i tanti temi affrontati ha parlato del suo futuro

Nelle scorse settimane il nome di Pasquale Mazzocchi è stato accostato molto spesso al Toro e il d.t. granata Davide Vagnati ha già iniziato a imbastire una trattativa con la Salernitana, club proprietario del cartellino del giocatore ex Venezia. Ultimamente a parlare del futuro del terzino classe 1995 è stato proprio il diretto interessato, che è stato intervistato telefonicamente dalla redazione del sito TuttoSalernitana. Queste le sue parole: “Ora mi interessa mettere da parte l’infortunio e salvarmi con la Salernitana. Non so cosa riserverà il futuro, non ci possiamo permettere di progettare niente perchè nel calcio accade di tutto dalla sera alla mattina. Questa piazza merita di restare in serie A e noi dobbiamo dare il massimo per raggiungere il traguardo. Sono un calciatore della Salernitana. Fa piacere vedere il mio nome accostato a squadre importanti, ma anche la maglia che indosso è di tutto rispetto e non penso ad altro”. Parole dunque molto significative e piene di amore nei confronti della Salernitana quelle spese da Mazzocchi.