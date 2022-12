L’avvocatura generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha espresso un primo verdetto in merito alla vicenda Superlega

Nella giornata di oggi, giovedì 15 dicembre, è arrivata una grandissima stangata al progetto Superlega. La CGUE (Corte di Giustizia dell’Unione Europea) ha emesso un primo verdetto in merito alla vicenda Superlega dando ragione alla FIFA e alla UEFA ma le parti dovranno riaggiornarsi nella Primavera del 2023. L’avvocatura generale dell’UE ha espresso il proprio parere sulla faccenda utilizzando queste parole: “Le regole FIFA-UEFA in base alle quali qualsiasi nuova competizione è soggetta ad approvazione preventiva sono compatibili con il diritto della concorrenza dell’UE”. Questa conclusione non è vincolante ai fini della sentenza del Tribunale dell’UE attesa nel nuovo anno. Intanto però la UEFA esulta e in un comunicato che ha pubblicato nelle scorse ore si legge: “La UEFA accoglie con grande favore il parere inequivocabile di oggi che raccomanda una sentenza della CGUE a sostegno della nostra missione centrale di governare il calcio europeo, proteggere la piramide e sviluppare il gioco in tutta Europa”.

Anche l’ECA ha emesso un comunicato dopo il primo parere della CGUE

Non solo la UEFA, ma anche l’ECA ha voluto rendere noto il proprio parere sulla questione dopo le novità delle ultime ore rafforzando la propria posizione pro UEFA e contro ogni tipo di organizzazione definita “separatista”. Infatti, nel comunicato c’è scritto: “Il parere emesso oggi dall’avvocato generale della Corte di giustizia UE propone un netto rifiuto degli sforzi di pochi per minare le fondamenta e il patrimonio storico del calcio europeo per molti. In qualità di organismo che rappresenta quasi 250 dei migliori club di calcio europei, l’ECA è esplicita nella sua forte opposizione nei confronti di quei pochi egoisti che cercano di sconvolgere il calcio europeo per club e minare i valori che lo sostengono. Il parere pubblicato oggi dall’avvocato generale Rantos rafforza l’opposizione di lunga data dell’ECA alla Super League europea e a qualsiasi progetto separatista”.