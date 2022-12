L’ex direttore sportivo del Toro Gianluca Petrachi ha rivelato che provò a portare Bellingham all’ombra della Mole

Nella serata di ieri, mercoledì 14 dicembre, l’ex direttore sportivo del Toro Gianluca Petrachi è stato ospite di Sportitalia dove ha ripercorso anche la sua esperienza in granata, durata dal 2009 al 2019 e cioè ben 10 anni. Il dirigente pugliese classe 1969 non si è fatto sfuggire l’occasione di rivelare qualche retroscena e di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, dopo essersi lasciato non bene con il presidente granata Urbano Cairo. Oltre a parlare dell’estate del 2018 con Andrea Belotti che fu vicinissimo al Milan e con Petrachi che prese Duvan Zapata l’ex direttore sportivo di Pisa, Toro e Roma ha rivelato che provò a portare in granata Jude Bellingham, giocatore inglese che si è messo in mostra nei Mondiali in Qatar, senza però poi riuscirci. Petrachi ha dichiarato: “Pasquale Bruno era venuto a Torino per propormi Jude Bellingham, ma non siamo riusciti a portarlo in granata perché suo padre ha scelto di essere riconoscente al Birmingham rinnovando il contratto in scadenza”.