Continua in Spagna il ritiro del Torino, e il tecnico ha ritrovato i tre serbi arrivati dal mondiale in Qatar

Buone notizie per il tecnico Ivan Juric. Il Torino continua il suo ritiro in Spagna, a San Pedro del Pinatar, che si concluderà il 17 dicembre. Dopo aver sconfitto l’Espanyol per 1-0 con gol di Miranchuk, venerdi 16 dicembre alle ore 17 ci sarà la sfida a un’altra squadra militante nel massimo campionato spagnolo, l’Almeria. Per questa sfida Juric potrà contare anche sui tre giocatori serbi, che hanno raggiunto i compagni in Spagna dopo il mondiale in Qatar con la loro nazionale: Vanja Milinkovic-Savic, Sasa Lukic e Nemanja Radonjic. I primi due sono titolari, e anche il terzo può esserlo, questo non farà altro che aumentare le soluzioni provate da Juric durante questa lunga pausa, che si concluderà il 4 gennaio 2023 con la ripresa del campionato per il Torino, in casa contro l’Hellas Verona. Berisha ha dato ottime risposte contro l’Espanyol, ma per lui si continua a parlare di mercato e Vanja è il titolare, Lukic invece è indispensabile dopo l’infortunio di Linetty, e Radonjic è pronto a prendersi la trequarti in assenza di Vlasic, unico giocatore granata rimasto al mondiale con la sua Croazia in semifinale.

Il percorso dei Serbi

Un percorso decisamente non esaltante quello della Serbia al mondiale in Qatar. La squadra allenata da Dejan Stojkovic è infatti uscita ai gironi, arrivando ultima a 1 punto. Davanti a loro Camerun (4), Svizzera (6) e Brasile (6). Vanja ha giocato tutte le partite, subendo 8 gol in 3 gare, colpa anche di una difesa piuttosto rivedibile. Lukic e Radonjic anche le hanno giocate tutte, con il numero 10 granata più impegnato del numero 49. Tutti si aspettavano qualcosa di più da questa nazionale, piena di singoli talentuosi, che non sono riusciti però a compattarsi e a giocare bene.