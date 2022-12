Nell’amichevole contro gli spagnoli il tecnico granata ha scelto di schierare il turco dal 1′ preferendolo ad Adopo

Calcio che torna e scelte che cambiano per il Torino, con Juric che in queste settimane ha avuto modo di lavorare da vicino con i giocatori che non sono impegnati al Mondiale. Contro l’Espanyol, nella prima amichevole del ritiro in Spagna, il tecnico ha avuto l’occasione di verificare la condizione della squadra e anche di testare chi ha finora giocato meno come, per esempio, Ilkhan. La fase di rodaggio dell’enfant prodige turco sembrerebbe essere finita.

Ilkhan, un’occasione importante contro l’Espanyol

Un’occasione importante quella contro l’Espanyol dopo il poco spazio avuto a causa della poca sperienza accumulata per il centrocampista classe 2004. Se tecnica e qualità non gli mancano, diverso è per altri fattori come massa e fisicità, ancora da costruire, e l’attitudine al calcio italiano. Questo e altri elementi avevano portato Juric spesso a preferirgli il compagno di reparto Adopo, centrocampista cresciuto nel vivaio granata con caratteristiche fisiche ben diversa da quelle di Ilkhan.

Torino, lavoro ripagato per Ilkhan

Contro i catalani però, il francese è stato spodestato, lasciando spazio a Ilkhan. I mesi di lavoro sotto la guida di Juric lo hanno aiutato ad inserirsi e fare suoi i meccanismi della Serie A. Gli stessi che ha dovuto gestire in extremis quando chiamato in causa in emergenza. Ora è pronto a prendersi qualche rischio e qualche onere in più.