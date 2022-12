Il trequartista, schierato titolare da Juric, ha provato a dire la sua lanciando segnali positivi al tecnico granata

La fine del Mondiale si avvicina e con essa il ritorno del campionato. Per non farsi cogliere impreparato, Juric ha portato i suoi in ritiro in Spagna, dove hanno disputato la prima delle amichevoli previste. Contro l’Espanyol, un inizio fatto di giocatori nelle rotazioni del tecnico, per poi are spazio ai giovani. Tra chi ha sorpreso, Yann Karamoh, che ha cercato di mettersi in mostra.

Karamoh, il ritorno da titolare

Approdato in granata a titolo definitivo dal Parma, l’ivoriano non è ancora riuscito ad incidere a dovere in campionato, collezionando solo spezzoni a parte con il Bologna. Diverso è stato invece nell’amichevole contro l’Espanyol, dove è stato schierato dal 1′ al fianco di Miranchuk. Prestazione positiva per lui, che ha cercato di dire la sua, riuscendoci soltanto a sprazzi. Emblematico il pallone del potenziale vantaggio poco prima del gol di Miranchuk, poi calciato male e con bandierina su.

Toro, segnali positivi dall’ivoriano

Resta però un segnale che Juric avrà sicuramente colto. La volontà e la voglia di lavorare non mancano a Karamoh, che deve affinarsi soprattutto sotto porta. Resta infatti un’alternativa valida, soprattutto da subentrante, cosa sperimentata fin qui. Lavorare con Juric lo ha fatto crescere e migliorare: continuare è la chiave per potersi ritagliare uno spazio maggiore e incidere a dovere.